В Шымкенте частично ослабили карантин

Шымкент. 11 декабря. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санитарного врача Шымкента Абдиманапа Тулебаева изменены ограничительные меры, в связи с продолжением регистрации заболеваемости COVID-19, ростом заболевания вирусной пневмонии и в целях дальнейшего предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения, передает Kazakhstan Today.

Продовольственным и непродовольственным рынкам, ярмаркам разрешено работать в будние дни с 06.00 до 18.00, а в выходные дни - с 09.00 до 17.00. Заполняемость при этом не должна превышать 30%. Кроме того, один день недели должен быть санитарным.

Супермаркетам, гипермаркетам, продуктовым магазинам разрешено работать с 09.00 до 23.00 в будние, выходные и праздничные дни.

Заведениям общепита, ресторанам, кафе, фуд-кортам, барам и столовым разрешено работать с 07.00 и до 23.00 в будни, выходные и праздники, при заполняемости не больше 50 столов.

ТРЦ, ТД и торговые сети могут работать в будни с 09.00 до 23.00, в выходные и праздники - с 09.00 до 22.00, при условии заполняемости не более 30% и не менее 4 квадратных метров на человека.

Общественный транспорт будет работать всю неделю с 07.00 до 23.00.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе семейных торжеств.

Также сохраняется запрет на работу развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерских контор, ледовых площадок при торгово-развлекательных комплексах, центрах, торговых домах.

При этом разрешена работа кинотеатров при зполняемости не более 50%, с регистрацией на портале "InfoKazakhstan.kz", с соблюдением масочного режима, шахматной рассадки, социальной дистанции и соблюдении требований постановления. Кинотеатрам разрешено работать в будние дни с 09.00 до 23.00, в выходные и праздничные дни с 09.00 до 22.00. Кинотеатры на открытом воздухе работают в обычном режиме с соблюдением масочного режима и социальной дистанции".

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 10 декабря в Казахстане зарегистрировано 139 995 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки зарегистрированы 836 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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