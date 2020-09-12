Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - В Шымкенте не осталось больных коронавирусом, на западе страны - единичные случаи заболевания. Об этом на брифинге в СЦК заявил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов, передает Kazakhstan Today.

За последние сутки в Шымкенте не зарегистрировано ни одного случая заболевания. Это город, где нет больных коронавирусной инфекцией", - заявил Коджахметов.

Он также отметил, что в Мангистауской и Актюбинской областях зарегистрировано всего по одному случаю заболевания.

Это не может не радовать, и это говорит о том, что жители данных регионов соблюдают все необходимые меры безопасности, санитарные требования и уважительно относятся друг к другу", - сказал представитель МЗ.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства