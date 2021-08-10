В Шымкенте полицейские прервали той на 80 человек

ШЫМКЕНТ. 9 АВГУСТА - В минувшую субботу участковые инспекторы управления полиции Абайского района установили, что местный житель проводит во дворе своего дома торжество с большим скопление людей, тем самым нарушая ограничения карантинного режима, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На проводы невесты собралось более 80 человек, сообщает Polisia.kz

Полицейские остановили той, провели разъяснительные беседы о недопустимости нарушений карантина.

Собранные по данному факту материалы для принятия соответствующих мер в отношении организаторов проводов невесты направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

Ранее в Карагандинской области был уволен чиновник, нарушивший запрет на проведение тоев в период карантина.

По состоянию на 23.59 8 августа в Казахстане подтверждено 641 885 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрирован 7671 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Шымкенте - 565.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства