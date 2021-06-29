В Шымкенте продлевают карантин

ШЫМКЕНТ. 28 ИЮНЯ - Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента Абдиманапа Тулебаева, продлевающее ограничительные мероприятия в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В городе продлевается режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Жителям и гостям города запрещено проводить мероприятия, связанные с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, "кудалык", той, "беташар" и другое).

Ограничивается передвижение по городу лиц старше 65 лет.

При посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

Запрещается использование кальянов в объектах общепита.

Согласно документу, разрешается проведение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек), при бесконтактной термометрии и проживании на спортивных базах. Возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки городских команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом.

Парки, скверы и набережные будут функционировать в обычном режиме.

Постановление вступает в силу с 28 июня.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 27 июня в Казахстане подтверждено 419 800 случаев коронавирусной инфекции. В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Шымкенте - 103.

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