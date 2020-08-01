В Шымкенте продлили карантин

Шымкент. 31 июля. Kazakhstan Today - Постановление о продлении карантина подписал главный государственный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев, передает Kazakhstan Today.

Карантин и ограничительные меры на всей территории города продлятся с 00.00 3 августа по 00.00 17 августа.

Жителям и гостям Шымкента запрещается проведение любых мероприятий, связанных со скоплением гостей (поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое).

Лицам старше 65 лет ограничивают передвижение по городу и другим общественным местам.

При выходе из мест проживания граждане должны соблюдать обязательное требование по ношению масок при совместных прогулках до трех человек и соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между людьми.

Разрешается передвижение с места работы и обратно, прогулки во дворах и при посещении парков, площадей, скверов, набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи.

Также разрешено посещение детских игровых площадок, расположенных во дворах жилых домов и в местах общего пользования, группами не более трех человек.

При посещении общественных мест, объектов с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте строго соблюдать требования по ношению масок и использованию антисептиков после посещения общественных мест.

Напомним , 30 июля по поручению Касым-Жомарта Токаева госкомиссия под председательством премьер-министра приняла решение о продлении карантинных мер на две недели.

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