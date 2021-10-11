В Шымкенте смягчают карантин

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НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 10 октября 2021 года в Казахстане подтвержден 905 641 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 280;
в городе Алматы – 326;
в городе Шымкенте – 28;
в Акмолинской области – 112;
в Актюбинской области – 46;
в Алматинской области – 120;
в Атырауской области – 39;
в ВКО – 99;
в Жамбылской области – 16;
в ЗКО – 45;
в Карагандинской области – 149;
в Костанайской области – 96;
в Кызылординской области – 14;
в Мангистауской области – 14;
в Павлодарской области – 163;
в СКО – 141;
в Туркестанской области – 29.
В Казахстане за сутки 1444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 847 456 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 11 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 751 человек (46 626 КВИ+ и 7 125 КВИ-). Из них 9653 пациента находятся в стационарах, 44 098 пациентов - на амбулаторном уровне.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 696 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 194 пациента - в состоянии крайней степени тяжести, 127 пациентов - на аппарате ИВЛ.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 10 октября 2021 года зарегистрировано 11 559 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 9 октября от КВИ+ скончались 29 человек.
9 октября 2021 года зафиксировано 42 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода, 112 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 247, летальных случаев - 4914, выздоровевших - 65 208.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
На 10 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 859 131 человек, вторым компонентом вакцинированы 6 901 313 человек.
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НУР-СУЛТАН. 10 ОКТЯБРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1863 случая заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщила Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19, за минувшие сутки в Нур-Султане зарегистрировано 292 новых случая COVID-19, в Алматы - 344, в Шымкенте - 53, в Акмолинской области - 98, в Актюбинской области - 60, в Алматинской области - 149, в Атырауской области - 46, в Восточно-Казахстанской области - 101, в Жамбылской области - 19, в Западно-Казахстанской области - 67, в Карагандинской области - 154, в Костанайской области - 97, в Кызылординской области - 35, в Мангистауской области - 14, в Павлодарской области - 159, в Северо-Казахстанской области - 146, в Туркестанской области - 29.
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 903 924 случая COVID-19.
С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 84 612 человек, из них 2358 - за последние сутки.
По информации Минздрава Казахстана, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом, умерли 11 530 человек, из них 41 - за последние сутки.
Кроме того, в стране за сутки выявлено 149 случаев заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР, умерли 10 человек. Сутками ранее зафиксировано 150 случаев пневмонии и 13 летальных исходов от нее.
С 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 77 205 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 4910 человек.
Лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 53 581 человек, из них с положительным ПЦР-тестом (КВИ+) - 46 382, с отрицательным (КВИ-) - 7199. Находятся в стационарах 9384 пациента, на амбулаторном лечении - 44 197.
Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 674 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 201, на аппарате ИВЛ - 127.
НУР-СУЛТАН. 9 ОКТЯБРЯ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 октября 2021 года, в "красной" зоне по темпам распространения COVID-19 находятся пять регионов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
Напомним, за прошедшие сутки в РК зарегистрировано 1940 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
. По состоянию на 23.59 8 октября 2021 года в Казахстане подтвержден 902 061 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. 7 октября 2021 года зафиксировано 150 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 248 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 056, летальных случаев - 4900, выздоровевших - 64 824.
На 9 октября 2021 года в Казахстане I компонентом провакцинировано 7 831 773 человек, II компонентом - 6 864 781 человек.