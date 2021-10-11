В Шымкенте смягчают карантин

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НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 10 октября 2021 года в Казахстане подтвержден 905 641 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 280;

в городе Алматы – 326;

в городе Шымкенте – 28;

в Акмолинской области – 112;

в Актюбинской области – 46;

в Алматинской области – 120;

в Атырауской области – 39;

в ВКО – 99;

в Жамбылской области – 16;

в ЗКО – 45;

в Карагандинской области – 149;

в Костанайской области – 96;

в Кызылординской области – 14;

в Мангистауской области – 14;

в Павлодарской области – 163;

в СКО – 141;

в Туркестанской области – 29.

В Казахстане за сутки 1444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 847 456 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 11 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 751 человек (46 626 КВИ+ и 7 125 КВИ-). Из них 9653 пациента находятся в стационарах, 44 098 пациентов - на амбулаторном уровне.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 696 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 194 пациента - в состоянии крайней степени тяжести, 127 пациентов - на аппарате ИВЛ.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 10 октября 2021 года зарегистрировано 11 559 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 9 октября от КВИ+ скончались 29 человек.

9 октября 2021 года зафиксировано 42 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода, 112 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 247, летальных случаев - 4914, выздоровевших - 65 208.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.

На 10 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 859 131 человек, вторым компонентом вакцинированы 6 901 313 человек.



