В Шымкенте вновь продлили карантин

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Шымкент. 25 сентября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Шымкента подписал постановление о продлении карантинных мер, передает Kazakhstan Today.

Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкента с ноля часов 28 сентября 2020 года до ноля часов 12 октября", - говорится в документе.





Жителям и гостям города Шымкента запрещено проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое). Также ограничено передвижение по городу лицам старше 65 лет, сохраняется обязательное требование по ношению масок при передвижении по городу и соблюдение социальной дистанции не менее двух метров.





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