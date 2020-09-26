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В Шымкенте вновь продлили карантин

25.09.2020 33049
В Шымкенте вновь продлили карантин
Фото: https://liter.kz/
Шымкент. 25 сентября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Шымкента подписал постановление о продлении карантинных мер, передает Kazakhstan Today. 
 

Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкента с ноля часов 28 сентября 2020 года до ноля часов 12 октября", - говорится в документе.


Жителям и гостям города Шымкента запрещено проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое). Также ограничено передвижение по городу лицам старше 65 лет, сохраняется обязательное требование по ношению масок при передвижении по городу и соблюдение социальной дистанции не менее двух метров.

 

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