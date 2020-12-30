В Шымкенте врачи спасли роженицу с 90%-ным поражением легких

Шымкент. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Шымкенте 17 декабря в инфекционный центр города в критическом состоянии из роддома была переведена роженица, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акимата Шымкента, пациентка на момент поступления находилась в критическом состоянии и не могла самостоятельно дышать. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии.

Компьютерная томография показала 90%-ное поражение легких, выявлена двусторонняя пневмония. Кроме того, ПЦР-тест роженицы показал положительный результат на Covid-19.

У пациентки были такие осложнения, как дыхательная недостаточность 3-й степени, синдром явной интоксикации, низкий уровень тромбоцитов. Женщине 1982 года врачи провели полное лечение в соответствии с протоколом и назначили антикоагулянтную и антибактериальную терапию.

Сейчас состояние пациентки хорошее. Дышит самостоятельно. Улучшена частота дыхания. Количество кислорода в крови - 98%. Результаты повторной компьютерной томографии показали снижение пневмонии на 30%", - рассказала анестезиолог-реаниматолог, ответственный врач акушерского отделения инфекционного центра города Айжан Бейсенгирова.

Специалисты городского управления здравоохранения сообщили, что состояние здоровья женщины улучшилось, и 29 декабря ее выписали из больницы.

По состоянию на 23.59 28 декабря 2020 года в Казахстане зарегистрировано 153 199 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 739 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 153 199 случаев, из них в Шымкенте - 5496 (+2).

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