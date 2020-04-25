В Шымкенте зарегистрирован еще один летальный случай от коронавируса

Шымкент. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Шымкенте зарегистрирован еще один летальный случай от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В Шымкенте еще один летальный случай от КВИ. Пациент 1968 года рождения", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

Итого по Казахстану 21 летальный случай: в Нур-Султане - 2, в Алматы - 6, в Шымкенте - 4, Акмолинской области - 4, Восточно-Казахстанской области - 1, Карагандинской области - 1, Костанайской области - 1, Павлодарской области - 1, Туркестанской области - 1.





Пациент 1968 года рождения, житель Абайского района города Шымкент. 20 апреля был госпитализирован в реанимационное отделение инфекционной больницы Шымкента. При поступлении, в связи с тяжелым состоянием был подключен к аппарату ИВЛ", - сообщили в Управлении здравоохранения Шымкента.





По информации ведомства, у заболевшего были сопутствующие заболевания, такие как дилатационная кардиомиопатия, фибрилляция предсердии, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет.





Согласно протоколам лечения больному проводились все необходимые лечебные мероприятия, неоднократно проводились консультации с республиканскими специалистами. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 23 апреля в 20:30 пациент скончался", - проинформировали в управлении.





Все находившиеся в контакте с больным граждане изолированы и взяты на карантин.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства