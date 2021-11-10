В Сингапуре перестанут оплачивать лечение COVID-19 невакцинированным

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АЛМАТЫ. 9 НОЯБРЯ - Власти Сингапура с 8 декабря перестанут оплачивать лечение больных с коронавирусом, которые не прошли вакцинацию, сообщил Минздрав страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В министерстве объяснили такое решение тем, что невакцинированнные граждане занимают большинство коек в коронавирусных госпиталях и вносят непропорционально большую нагрузку на ресурсы здравоохранения страны. В связи с этим медучреждения будут брать плату с таких пациентов, сообщает gazeta.ru

Отмечается, что дети до 12 лет и граждане с противопоказаниями к вакцинации продолжат получать медицинскую помощь бесплатно.

По данным властей, в Сингапуре против коронавируса вакцинированы 85% граждан.

Ранее стало известно, что греческие антиваксеры платили медикам по 400 евро за укол физраствором, чтобы получить сертификат о вакцинации от Covid-19. Врачи брали деньги, но ставили препарат Pfizer.

Сообщается, что в Греции поддельный сертификат о вакцинации после введения физраствора получили более 100 тыс. человек. Некоторые врачи не стали отказываться от денег, но чтобы избежать неприятностей на работе, все же использовали настоящую вакцину.



