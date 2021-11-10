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В Сингапуре перестанут оплачивать лечение COVID-19 невакцинированным

09.11.2021, 13:36 70012
В Сингапуре перестанут оплачивать лечение COVID-19 невакцинированным
Фото: gazeta.ru
АЛМАТЫ. 9 НОЯБРЯ - Власти Сингапура с 8 декабря перестанут оплачивать лечение больных с коронавирусом, которые не прошли вакцинацию, сообщил Минздрав страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В министерстве объяснили такое решение тем, что невакцинированнные граждане занимают большинство коек в коронавирусных госпиталях и вносят непропорционально большую нагрузку на ресурсы здравоохранения страны. В связи с этим медучреждения будут брать плату с таких пациентов, сообщает gazeta.ru.
 
Отмечается, что дети до 12 лет и граждане с противопоказаниями к вакцинации продолжат получать медицинскую помощь бесплатно.
 
По данным властей, в Сингапуре против коронавируса вакцинированы 85% граждан.
 
Ранее стало известно, что греческие антиваксеры платили медикам по 400 евро за укол физраствором, чтобы получить сертификат о вакцинации от Covid-19. Врачи брали деньги, но ставили препарат Pfizer.
 
Сообщается, что в Греции поддельный сертификат о вакцинации после введения физраствора получили более 100 тыс. человек. Некоторые врачи не стали отказываться от денег, но чтобы избежать неприятностей на работе, все же использовали настоящую вакцину.

 

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Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 909 новых случаев заболевания коронавирусом

09.11.2021, 08:26 101872
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 909 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 8 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 950 539 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 109;
 
в городе Алматы - 79;
 
в городе Шымкенте - 16;
 
в Акмолинской области - 76;
 
в Актюбинской области - 4;
 
в Алматинской области - 61;
 
в Атырауской области - 9;
 
в ВКО - 50;
 
в Жамбылской области - 15;
 
в ЗКО - 10;
 
в Карагандинской области - 109;
 
в Костанайской области - 83;
 
в Кызылординской области - 7;
 
в Мангистауской области - 3;
 
в Павлодарской области - 133;
 
в СКО - 135;
 
в Туркестанской области - 10.
 
В Казахстане за сутки 1991 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 903 834 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 9 ноября лечение от КВИ продолжают получать 39 705 человек (34 414 КВИ+ и 5 291 КВИ-), из них: в стационарах находится 7317 пациентов, на амбулаторном уровне - 32 388 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 520 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 144 пациента;
 
- на аппарате ИВЛ - 110 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 7 ноября 2021 года зарегистрирован 12 291 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 7 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 32 человека. 
 
7 ноября 2021 года зафиксировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 51 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 80 372, летальных случаев - 5073, выздоровевших - 70 008.
 
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 9 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 432 406 человек, вторым - 7 702 738 человек.

 

Назван характерный для детей симптом КВИ

08.11.2021, 19:43 177634
Назван характерный для детей симптом КВИ
Фото: из открытых источников
МОСКВА. 8 НОЯБРЯ - Как рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова, у детей, заболевших COVID-19, часто развиваются проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам специалиста, чем младше дети, тем сильнее у них выражены гастроэнтерологические проблемы при коронавирусе, сообщает iz.ru.
 

У детей, как и при всех респираторных инфекциях, чем они младше, тем больше выражены гастропроблемы, такие как боли в животе, разжиженный стул, общее недомогание. И у маленьких детей обычно любая респираторная инфекция задействует желудочно-кишечный тракт в силу физиологических особенностей", - пояснила эксперт.

 
Добрецова добавила, что ребенок не всегда сам может рассказать об отсутствии обоняния, поэтому взрослым нужно задавать уточняющие вопросы. Притом она отметила, что в целом клинические проявления коронавируса у детей не сильно отличаются от течения заболевания у взрослых.
 
Ранее ученые подвергли анализу медицинскую базу данных, охватывающую почти половину населения Германии, и определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков. 
 
В пяти провинциях Китая от коронавируса SARS-CoV-2 начнут прививать детей в возрасте от 3 до 11 лет.
 

Вправе ли пациенты самостоятельно выбрать препарат для ревакцинации, ответили в УОЗ Алматы

08.11.2021, 14:01 192646
Вправе ли пациенты самостоятельно выбрать препарат для ревакцинации, ответили в УОЗ Алматы
Фото: Кадр из видео
АЛМАТЫ. 8 НОЯБРЯ - Заместитель директора Центральной городской клинической больницы управления общественного здоровья города Алматы Эльвира Ибрагимова в ходе брифинга ответила на вопрос о самостоятельном выборе пациентом препарата для ревакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе брифинга прозвучал вопрос, вправе ли пациент выбрать препарат для вакцинации между "QazVac" и "Vero Cel".
 

Мы рекомендуем вам, если вы получили инактивированную получить бустерную дозу векторную. Вы также можете получить инактивированную, но для выработки антител всё-таки рекомендуется получить другую вакцину", - ответила Ибрагимова.

 
При этом спикер добавила, что пациент, вакцинированный "Спутником V", может быть ревакцинирован этим же препаратом.
 
Ранее Ибрагимова сообщила, что ревакцинация в Алматы будет проходить тремя препаратами. При этом при ревакцинации "Спутником V" будет применяться первый компонент данной вакцины.
 

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