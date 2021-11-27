В СКО количество госпитализированных пациентов с COVID-19 в ноябре снизилось почти вдвое

ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 НОЯБРЯ - В Северо-Казахстанской области количество госпитализированных пациентов с COVID-19 в сутки за последние две недели ноября снизилось до 60 со 100 госпитализаций в сентябре - октябре, сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов в ходе брифинга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, ситуация с распространением коронавируса в области остается напряженной.
Суточная госпитализация, по сравнению с сентябрем - октябрем, когда в стационар поступали до 100 человек, снизилась. Но тем не менее остается высокой - до 60 человек в сутки. В стационарах находятся 608 пациентов. Из них более 60% относятся к категории условно тяжелых. На сегодняшний день в отделении реанимации 49 человек, в палатах интенсивной терапии 29, и 343 человека находятся в постоянной кислородной зависимости", - отметил Айманов.
В ходе брифинга главный санитарный врач СКО Асет Жуматаев отметил, что за минувшие две недели выявили 1919 инфицированных, за минувшие сутки - 138. В области наблюдается незначительное снижение заболеваемости в 5,3%, однако в трех районах - Есильском, М. Жумабаева и Тайыншинском - наблюдается рост.
Каждый день по области регистрируется 3-5 летальных случаев от коронавируса. На амбулаторном лечении находятся более 3,5 тысячи человек, из них 1 770 - с бессимптомным течением заболевания", - сказал в свою очередь Айманов.
По его данным, с 1 февраля через инфекционные стационары прошли более 10 тыс. невакцинированных пациентов. У многих было тяжелое течение заболевания и многим требуется длительная реабилитация. Через реанимации прошли 1549 человек. Из них скончались 364.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 23.59 25 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 968 340 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.