В СКО на карантин закрыли село

Петропавловск. 15 февраля. Kazakhstan Today - В селе Соколовка Кызылжарского района усилили ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции. В начале февраля в селе зарегистрировали 18 случаев заражения КВИ, передает Kazakhstan Today.

С 15 февраля сельчанам рекомендовано ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег. Запрещено проводить семейные мероприятия по месту проживания, а также появляться в общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи) и допускать скопления более 30 человек при похоронах.

Всем жителям, в особенности лицам старше 65 лет, рекомендуется не покидать места проживания с 22.00 до 06.00 без крайней необходимости за исключением случаев приобретения лекарств и медицинских изделий, передвижения от места жительства до работы, и обратно.

Деятельность объектов торговли продовольственными товарами ограничивается по времени с 09.00 до 19.00, а объекты торговли непродовольственными товарами должны будут приостанавливать свою деятельности в субботу и воскресенье.

Приостановлена работа детских дошкольных организаций до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Школьники переведены на дистанционное образование.

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