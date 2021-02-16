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В СКО на карантин закрыли село

15.02.2021 4888
Петропавловск. 15 февраля. Kazakhstan Today - В селе Соколовка Кызылжарского района усилили ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции. В начале февраля в селе зарегистрировали 18 случаев заражения КВИ, передает Kazakhstan Today. 
 
С 15 февраля сельчанам рекомендовано ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег. Запрещено проводить семейные мероприятия по месту проживания, а также появляться в общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи) и допускать скопления более 30 человек при похоронах.
 
Всем жителям, в особенности лицам старше 65 лет, рекомендуется не покидать места проживания с 22.00 до 06.00 без крайней необходимости за исключением случаев приобретения лекарств и медицинских изделий, передвижения от места жительства до работы, и обратно.
 
Деятельность объектов торговли продовольственными товарами ограничивается по времени с 09.00 до 19.00, а объекты торговли непродовольственными товарами должны будут приостанавливать свою деятельности в субботу и воскресенье.
 
Приостановлена работа детских дошкольных организаций до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Школьники переведены на дистанционное образование. 
 

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