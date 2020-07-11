В СКО прибудет гуманитарный груз от казахов Тюменской области

Тюмень. 10 июля. Kazakhstan Today -Национально-культурная автономия казахов Тюменской области организовала благотворительную акцию по поддержке жителей Северо-Казахстанской области РК, пострадавших от новой вспышки коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Мы, как и многие тюменцы, представители бизнеса не захотели оставаться в стороне, решили поддержать инициативу государства, внести свой посильный вклад и помочь нашему доброму соседу. Оперативно начали сбор средств и параллельно закупку медицинских масок, одноразовых перчаток, других средств защиты, чтобы помочь нашим ближайшим друзьям и соседям. Друзья и соседи - это не просто слова, а реальность, в которой живут два региона. Тюменская область и Республика Казахстан имеют давние добрососедские отношения. Нас объединяет не только общая граница, но и давние исторические, культурные, экономические связи. И, конечно, люди. Тысячи тюменцев и казахстанцев связывают родственные, дружеские, творческие, профессиональные связи", - написал на своей странице в Facebook президент Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Он добавил, что сейчас, когда казахстанцы разных национальностей оказались в трудной ситуации, а многие люди ждут помощи - важно объединяться. Мир держится на добрых, сильных, сострадательных людях, на человеческой солидарности и взаимовыручке.

На следующей неделе важный для казахстанцев груз будет отправлен в Северо-Казахстанскую область", - написал Ибраев.

9 июля стало известно, что - Россия на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Казахстане направит в республику дополнительно 50 тыс. систем тестирования на коронавирус.

8 июля в Нур-Султан прибыл спецборт МЧС России с гуманитарным грузом.

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