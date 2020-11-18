В СКО прокомментировали факты сокрытия новых случаев КВИ

Петропавловск. 17 ноября. Kazakhstan Today - Руководитель отдела санитарно-эпидемиологического контроля Петропавловска Асет Жуматаев в ходе брифинга признал, что расхождения есть, передает Kazakhstan Today.

Всего по области выявили 5107 случаев. Показатель на 100 тысяч населения составляет 932,4 при среднереспубликанском в 647,5. Один из самых высоких показателей в стране. Это говорит о высоком уровне выявления заболеваемости. Расхождения есть, разбираемся. В области зарегистрировали более 300 завозных случаев. Среди которых были жители других регионов, которые входят в общую статистику. Вероятно, при обработке статистических данных возникла ошибка", - сказал Жуматаев.

Напомним, 16 ноября президент рассказал о фактах сокрытия новых случаев КВИ в ряде регионов.

В ряде областей выявлены факты сокрытия новых случаев коронавирусной инфекции. Речь идет о Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и других областях. Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное - очень опасное явление, так как искажает картину реальных угроз, а также подрывает стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в масштабе всей страны. Происходит недооценка текущей ситуации, принимаемые меры страдают половинчатостью, эпиднастороженность среди граждан снижается", - сказал глава государства.

На сегодняшний день в красной зоне по КВИ находятся Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. В жёлтой зоне Нур-Султан, Алматы, Костанайская и Павлодарская области. В зелёной зоне остальные регионы.

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