В СКО разрешили проводить банкеты и корпоративы

ПЕТРОПАВЛОВСК.14 ДЕКАБРЯ - Вторую неделю Северо-Казахстанская область находится в "желтой" зоне по КВИ. Санврачи фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом в 1,4 раза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 15 декабря в регионе увеличивают время работы заведений общественного питания, разрешают банкеты, свадьбы и корпоративы, сообщает Петропавловск.news

Послабления для объектов, внедривших и не внедривших Ashyq, будут разными. Предприятия, вход в которые контролирует QR-код, смогут работать в выходные и будние - до 01.00, лидеры проекта - до 03.00.

Заполняемость объектов общественного питания должна составлять 50%, но не более 60 мест, банкетных залов (для проведения поминок) до 30%, но не более 50 мест. Караоке могут работать при заполняемости до 50%, но не более 50 мест.

Разрешается деятельность в соответствии с критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, при наличии безопасного "зелёного" статуса без ограничения по режиму работы при условии наличия "зелёного статуса" у сотрудников и посетителей: проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи), конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей при заполняемости до 50%, не более 70 мест; выставки с нахождением не более 300 посетителей единовременно.

Также разрешено проводить спортивные мероприятия со зрителями при заполняемости не более 70%. Спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры могут работать при заполняемости не более 30%.

Религиозные объекты могут проводить богослужения в закрытых помещениях при заполняемости не более 30%.

Объекты, не внедрившие Ashyq, с 15 декабря смогут работать в субботу и воскресенье. В религиозных объектах без QR-кода проведение коллективных мероприятий в закрытых помещениях разрешено при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4 квадратных метров на одного человека.

На репетициях в объектах культуры должно присутствовать одновременно не более 30 человек. Спортивные мероприятия будут проводить при заполняемости не более 15%, работу театров, кинотеатров, концертных залов при заполняемости не более 20% от числа посадочных мест.

Кафе и рестораны, не участвующие в проекте Ashyq, смогут работать до 24.00 с заполняемостью не более 50 человек.

В Казахстане заболеваемость COVID-19 за последние две недели снизилась на 31%.