В СКО смягчат карантин

Петропавловск. 9 февраля. Kazakhstan Today - В соответствии с постановлением главного санитарного врача Асета Жуматаева, в Северо-Казахстанской области с 13 февраля смягчают ограничительные меры, передает Kazakhstan Today.

Торговым центрам и домам разрешили работать с 10.00 до полуночи при заполняемости не более 30% с приостановлением деятельности по воскресеньям. Исключение делается для находящихся внутри объектов по продаже продуктов, аптек, салонов красоты, парикмахерских, объектов общественного питания, кинотеатров. Такой же режим работы разрешен непродовольственным магазинам площадью свыше 500 квадратных метров.

Крытые вещевые рынки, непродовольственных и строительных товаров смогут работать с 09.00 до 20.00. В воскресенье они будут закрыты.

Деятельность фитнес-, тренажерных залов возможна по предварительной записи с наполняемостью не более 30% от проектной мощности, но не более 50 человек. Бассейны будут работать с пятницы по субботу. Заполняемость не более 50 человек. Работа спортивных объектов ограничена - заполняемость не более 30% от проектной мощности.

Общественные бани и сауны могут работать с 09.00 до 22.00. Заполняемость не более 50% от проектной мощности. В воскресенье будут работать только общественные бани с общим залом, без индивидуальных кабинок.

Общественный транспорт будет работать ежедневно с 06.30 до 22.00. Разрешается движение междугородних/межобластных регулярных автобусов радиусом не более 300 километров.

Объекты общественного питания, в том числе находящиеся в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых домах, теперь будут работать и в выходные дни. Режим работы - с 08.00 до 24.00. Расстояние между столами - не менее двух метров, посадка за столом - не более четырех человек, за исключением членов одной семьи. В зале должно быть не более 30 посадочных мест.

Под запретом остаются коллективные и развлекательные мероприятия.

Постановление вступает в силу в 00.00 13 февраля.

По состоянию на 23.59 8 февраля в Казахстане зарегистрировано 197 033 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 918 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 197 033 случаев. Из них в СКО - 11 500 (+61).

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