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В СКО ужесточают карантин

18.01.2021 43093
В СКО ужесточают карантин
Петропавловск. 18 января. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области с 21 января ужесточают ограничительные мероприятия из-за распространения коронавируса, передает Kazakhstan Today. 
 
В Северо-Казахстанской области вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Асета Жуматаева.
 
Ограничивается деятельность торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов (с наполняемостью не более 30%, не менее 4 квадратных метров на 1 посетителя), с режимом работы с 10.00 до 22.00, и приостановлением деятельности в субботу и воскресенье (за исключением находящихся внутри объектов по продаже продовольственных товаров, аптек, салонов красоты, парикмахерских, кинотеатров).
 
Также по выходным не будут работать фитнес-центры и тренажерные залы, рынки, бассейны и спортивные объекты, общественные бани и сауны. 
 
В выходные дни не будет работать общественный транспорт - внутри населенных пунктов и пригородные маршруты. Режим работы в будние дни - с 06.30 до 22.00. 
 
Постановление вступает в силу в ноль часов 21 января.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке
 
По состоянию на 23.59 17 января в Казахстане зарегистрировано 169 099 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1003 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
 

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