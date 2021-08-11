В соцсетях распространяют фейковую информацию о выставлении блокпостов с танками в Алматы

АЛМАТЫ. 10 АВГУСТА - Пользователи Казнета распространяют сообщения о том, что вокруг Алматы выставляются блокпосты, которые будет охранять военная техника. "Подтверждением" служит видеоролик, на котором запечатлена перевозка бронетранспортеров. Ситуацию прокомментировали в Министерстве обороны РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящий момент блокпостов вокруг Алматы нет. Военная техника, попавшая на видео, к карантинным ограничениям никакого отношения не имеет, сообщает Stopfake.kz

Это было 5 августа. Данную технику везли после плановых ремонтных работ из Гвардейска в Алматы на место постоянной дислокации в воинскую часть", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.





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