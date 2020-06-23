В Совете Федерации РФ заявили о "странном" появлении коронавируса в Китае

Москва. 22 июня. Kazakhstan Today - В Совете Федерации Российской Федерации заявили о "странном" появлении коронавируса в Китае, передает Kazakhstan Today.

Очень странное новое появление Ковид-19 в Пекине, и вновь на рынке", - написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Twitter .

Накануне в Китае выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом и семь бессимптомных носителей. Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком Синьфади в районе Фэнтай. Его закрыли 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося, пишет РИА "Новости"

Сенатор озвучил версию, согласно которой новое появление возбудителя COVID-19 в китайской столице - завозное. Также он прокомментировал ситуацию с самим объектом, на котором обнаружили вирус.

И вновь нет внятных объяснений. Ясно лишь, что на сей раз летучие мыши и панголины точно ни при чем. Есть версия, что вирус завезён из Европы. Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося - загадка", - отметил Пушков.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 378 случаев коронавирусной инфекции, 78 413 человек выздоровели, 308 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1869, выздоровели 1787 человек.

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