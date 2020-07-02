В специнтернате Аягоза, где погибли четверо детей, выявили коронавирус

Усть-Каменогорск. 1 июля. Kazakhstan Today - В Детском центре оказания специальных социальных услуг в Аягозе, где погибли четверо детей, выявили коронавирус, передает Kazakhstan Today.

В Детском центре оказания специальных социальных услуг в городе Аягозе Восточно-Казахстанской области выявлен COVID-19, сообщает "Первый канал Евразия"

Ранее сообщалось, что в данном специнтернате погибли четверо воспитанников . Более десяти детей из этого центра попали в инфекционную больницу с диагнозом "корь". У нескольких выявили еще и кишечную инфекцию.





По данным телеканала, учреждение было на карантине. Но при этом уполномоченные органы активно сообщали: корь завозная. Как выяснилось, COVID-19 в детское учреждение тоже завезли.

Я подчеркиваю, что эти дети не находились ранее в стенах данного учреждения. Один из них находился на каникулах у родителей, а второй ребенок находился в центре психического здоровья города Усть-Каменогорска. Они из старшей группы. Это не паллиативная группа. Няньки, воспитатели, которые контактировали непосредственно с этими воспитанниками, они тоже находятся за пределами учреждения на самоизоляции", - рассказал руководитель областного управления координации занятости и соцпрограмм Жасулан Сарсенбаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства