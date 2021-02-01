В США конгрессмен заразился КВИ после прививки Pfizer

Вашингтон. 31 января. Kazakhstan Today - Член палаты представителей конгресса США Стивен Линч заразился коронавирусом после того, как получил обе дозы вакцины Pfizer, передает Kazakhstan Today.

Сообщает CBS со ссылкой на директора по связям с общественностью Линча Молли Роуз Тарпи.

Линч - один из нескольких членов конгресса, у которых за последние недели был обнаружен положительный результат теста на вирус.

Представитель Линча сказала в заявлении, что его положительный результат теста был получен после того, как сотрудник его офиса в Бостоне дал положительный результат.

Конгрессмен Линч получил вторую дозу вакцины Pfizer и впоследствии получил отрицательный результат теста на COVID-19 перед инаугурацией президента Байдена", - сказала Молли Роуз Тарпи.

Пока у мистера Линча нет симптомов, и он чувствует себя хорошо, он сам будет помещен на карантин и будет голосовать через доверенных лиц в конгрессе в течение следующей недели, добавила она.

Напомним, 22 января во Франции девять человек скончались после получения прививки от коронавируса компании Pfizer и BioNTec.

Ирландские специалисты получили 81 сообщение о побочных последствиях от вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

19 января стало известно, что Кыргызстан намерен отказаться от вакцины от коронавируса компании Pfizer по техническим причинам.

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