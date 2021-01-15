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В США обнаружили два новых штамма коронавируса

14.01.2021 16309
В США обнаружили два новых штамма коронавируса
Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Ученые в штате Огайо заявили об обнаружении двух новых штаммов коронавируса, сформировавшихся на территории Соединенных Штатов, передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом говорится в отчете медицинского центра Университета штата Огайо. По его данным, один из них аналогичен так называемой британской разновидности вируса. Как отмечают ученые, наблюдается развитие и другого штамма с тремя генетическими мутациями.
 
Как указали исследователи, первый из двух указанных штаммов был обнаружен у пациента из Огайо и сейчас нельзя судить о том, насколько он распространен. Вторая же разновидность с тремя мутациями в наблюдаемый трехнедельный период конца декабря 2020 года - начала января 2021 года превалировала в городе Колумбус, в котором и была обнаружена. По мнению ученых, второй штамм более заразен, чем ранее известные виды коронавируса.
 

На данный момент у нас нет [достаточно] информации для того, чтобы считать, что эти мутации будут иметь какое-либо влияние на эффективность вакцин, которые сейчас используются", - цитирует ТАСС соавтора публикации и главного научного сотрудника медцентра университета Питера Молера.

 
Он, однако, заявил, что этот вопрос необходимо более тщательно изучить, а также призвал не реагировать слишком остро на факт появления новых штаммов, пока у ученых не будет дополнительной информации о них.
 
Как предположили исследователи, обнаружение новых штаммов в США подтверждает вероятность появления различных разновидностей инфекции по всему миру.
 

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