В США сообщили о смерти шести участников испытаний вакцины Pfizer

Алматы. 9 декабря. Kazakhstan Today - Шесть человек погибли во время испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech, говорится в отчете управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA), передает Kazakhstan Today.

Четверо скончавшихся получили плацебо, двое - саму вакцину, пишет РИА "Новости"

Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.

Среди получивших плацебо двое скончались от инфаркта и инсульта, причина смерти еще двоих устанавливается.

Из шести умерших трое были старше 55 лет.

Всего в тестах принимали участие около 38 тысяч человек старше 16 лет.

Ранее FDA подтвердило эффективность вакцины Pfizer и BioNTech. В документах было сказано, что препарат продемонстрировал должный уровень безопасности и что препятствий для его экстренного использования нет.

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