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В США сообщили о смерти шести участников испытаний вакцины Pfizer

09.12.2020 12178
Алматы. 9 декабря. Kazakhstan Today - Шесть человек погибли во время испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech, говорится в отчете управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA), передает Kazakhstan Today.
 
Четверо скончавшихся получили плацебо, двое - саму вакцину, пишет РИА "Новости".
 
Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.
 
Среди получивших плацебо двое скончались от инфаркта и инсульта, причина смерти еще двоих устанавливается.
 
Из шести умерших трое были старше 55 лет.
 
Всего в тестах принимали участие около 38 тысяч человек старше 16 лет.
 
Ранее FDA подтвердило эффективность вакцины Pfizer и BioNTech. В документах было сказано, что препарат продемонстрировал должный уровень безопасности и что препятствий для его экстренного использования нет.
 

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