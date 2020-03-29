В стационарах Алматы находятся 56 пациентов с КВИ, на карантине - более 2,8 тыс. человек

Алматы. 28 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 14.00 28 марта в стационарах Алматы находятся 56 пациентов с КВИ, в том числе двое детей, на карантине - 2891 человек, передает Kazakhstan Today.

В Алматы на сегодня выявлено 10 случаев заражения коронавирусной инфекции. Итого 58 подтверждённых случаев, двое из которых выписаны с выздоровлением . В настоящее время в городских инфекционных стационарах находятся 56 пациентов, в том числе двое детей", - сообщили в городском акимате.

Из 10 вновь выявленных пациентов пятеро прилетели 27 марта рейсом Санкт-Петербург - Алматы, один прилетел 26 марта Стамбул - Алматы, двое с рейса Москва - Алматы и двое - это контактировавшие с больными. Состояние у всех удовлетворительное.

В целом на сегодня состояние у 51 больного, находящегося на лечении, удовлетворительное. Состояние у одного взрослого больного остается тяжёлым, у 4 пациентов средней степени тяжести, в том числе у ребенка.

В провизорных центрах находятся 854 человека, из них - 86 детей. На домашнем карантине - 2037 человек.





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