В стационарах РК больных коронавирусом начнут лечить российским Авифавиром

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - В стационарах РК под наблюдениям медиков начнут применять новый российский препарат Авифавир для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент агентства.

Российская Федерация заявила, что препарат Авифавир у них успешно прошел клинические испытания. Учитывая, что на сегодняшний день мы применяем все лучшие опыты разных стран при лечении коронавирусной инфекции, 29 июня этот препарат был включен в протокол лечения и обследования коронавирусной инфекции", - сообщила Ажар Гиният.

При этом она отметила, что Авифавир будет разово закуплен и доставлен Казахстан.

Этим препаратом будем лечить стационарных больных, и наблюдать за проведением лечения, так как этот препарат новый, и только закончились клинические испытания в России", - пояснила вице-министр.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия договорились о поставках Авифавира . Также поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов в самой РФ и в Республику Беларусь. В связи с высоким спросом, в июне производство составило 100 тыс. курсов Авифавира, вместо первоначального плана 60 тыс. курсов.

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