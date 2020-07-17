В столичных медучреждениях снижается количество обращений по КВИ

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Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today -16 июля заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов посетил столичные медицинские учреждения и проинспектировал ход исполнения указаний президента РК и решений Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, первым объектом, который посетил Ералы Тугжанов, стала городская поликлиника №9, оказывающая амбулаторно-поликлиническую и стационарозамещающую помощь, а также обслуживающая вызовы скорой медицинской помощи. На сегодняшний день поликлиника обслуживает 95 тыс. человек.

В период пандемии в поликлинике организованы кабинеты-фильтры и провизорное отделение, где берется забор биоматериала на ПЦР-исследование, а также назначается необходимое лечение.

Руководитель Межведомственной комиссии также ознакомился с работой бесплатного "онлайн-приема пациентов", который был запущен через мобильное приложение Damumed. В настоящее время 19 организаций уже подключены к этой услуге. В будущем онлайн-консультации будут проводить 31 медицинская организация Нур-Султана.

Также в поликлинике организованы пять мобильных бригад для снятия нагрузки на скорую помощь. Эти группы обслуживают пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонию на дому, проводится осмотр врачами и делается забор биоматериала на дальнейшее ПЦР-исследование и назначается необходимое лечение.

Тугжанов также посетил городскую станцию скорой медицинской помощи. С 2016 года станция оказывает экстренную догоспитальную медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатных медицинских услуг. На текущий момент здесь работают 1 414 медицинских работников, имеются 80 бригад и 124 автотранспортных средств.

В столице на сегодняшний день наблюдается снижение обращений в скорую помощь. Если 22 июня было 4,3 тыс. обращений в сутки, то 16 июля - 1,9 тыс. обращений в сутки. В том числе произошло снижение обращений по КВИ - с 500 до 254 в сутки. Количество вызовов сократилось с 3 тыс. до 1,3 тыс. в сутки.

Заместитель премьер-министра также проинспектировал работу городской многопрофильной больницы №2, которая является единственной больницей, принимающей пациентов по всем профилям. Больница обеспечивает прием пациентов в круглосуточном режиме как по скорой медицинской помощи, так и по самообращению. В сутки в среднем обращается порядка 300 пациентов - 200 по скорой медицинской помощи и 100 по самообращению и направлениям из поликлиник.

В больнице имеются 30 инфекционных коек для больных коронавирусной инфекцией, а также 9 коек в отделении реанимации со всем необходимым медоборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ.

Штат специалистов многопрофильной больницы №2 Нур-Султана насчитывает более 1700 высококвалифицированных сотрудников, из них 500 - врачи. Более 200 сотрудников больницы переболели, из них около 150 человек выздоровели и вернулись к работе.

В ходе встречи с медицинскими работниками Тугжанов высказал слова благодарности всем работникам медицинских служб и отметил их ежедневный трудовой подвиг, назвав врачей и медработников героями сегодняшнего дня.

Вместе с тем в ходе беседы с заместителем премьер-министра врачи от имени коллег выразили обеспокоенность касательно выплат надбавок медработникам, на что Тугжанов заверил, что все необходимые выплаты медицинским работникам будут перечислены в полном объеме.

Кроме того, отдельно обсуждался вопрос дальнейшего обеспечения медицинских учреждений лекарствами. На сегодняшний день медицинские учреждения обеспечены лекарственными средствами на 100%. Глава Межведомственной комиссии поручил Министерству здравоохранения и ТОО "СК-Фармация" обеспечить месячный запас лекарственных препаратов во всех медицинских учреждениях страны.

Следует отметить, что по сравнению с июнем загруженность столичных стационаров снизилась на 34%, а также увеличилось количество койко-мест на 2 705 единиц.

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