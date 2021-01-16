В столице изменился график работы ТРЦ и ресторанов

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today -15 января вышло постановление главного государственного санитарного врача Нур-Султана об ограничительных и карантинных мерах в городе, передает Kazakhstan Today.

Жителей столицы обязал продолжить соблюдение следующих запретов:

- на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), митингов, шествий, сходов;

- на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей города, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи.

- на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов, компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах.

По городу и общественным местам сохраняется ограничение на передвижение для лиц старше 65 лет.

При этом разрешено проводить спортивные тренировки, но только на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее двух метров.

При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, объектов, деятельность которых разрешена, а также нахождение в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Торговые центры не будут работать по выходным. А рестораны и кафе будут открыты в будни и выходные до 20.00. Раньше места общественного питания работали до 22.00.

По воскресеньям в городе не будет работать общественный транспорт.

В УВП столицы также сообщили, что в связи с эпидемиологической ситуацией и соответствии с постановлением главного санитарного врача столицы традиционные массовые купания в прорубях на праздник Крещения в текущем году не будут проводиться. В целях недопущения купаний и скопления людей в дни праздника будут организованы усиленные дежурства мониторинговых групп.

По состоянию на 23.59 14 января в Казахстане выявлено 166 146 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 835 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 166 146 случаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства