В столице прививочные кабинеты предлагают открыть в кинотеатрах и гостиницах

НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что с представителями бизнеса обсуждены вопросы масштабирования проекта "Ashyq", который позволит некоторым субъектам бизнеса продолжать работать при строгом соблюдении санитарных норм, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Каждый житель ощутил на себе карантин и его последствия. Сегодня с представителями бизнеса, палаты предпринимателей Нур-Султана, санврачами обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса, открытие прививочных пунктов, масштабирование проекта "Ashyq", который позволяет с соблюдением строгих саннорм в карантинные ограничения работать некоторым субъектам бизнеса", - написал аким.

Он подчеркнул, что очень важным методом в борьбе с коронавирусом является вакцинация и приобретение коллективного иммунитета.

С этого месяца приступаем к широкому охвату вакцинацией уже населения. Согласно поручению, главы государства Минздрав совместно с СК Фармацией для большего охвата населения поставляет в город дополнительные дозы вакцин. Нас радует, что наши предприниматели проявляют социальную ответственность и предлагают свои площадки для развёртывания прививочных пунктов. К примеру, Нурлан Смагулов предложил оборудовать под прививочные пункты кинотеатры ТРЦ "MegaSilkWay". Также поступили предложения от владельцев гостиниц", - написал Алтай Кульгинов.

Аким поручил городскому санврачу и управлениям подготовить всю необходимую инфраструктуру, чтобы организовать вакцинацию без столпотворения и с удобством для горожан.

Помимо этого, акимат планирует расширить список объектов, которые смогут работать по принципу системы "Ashyq".

Кроме того, по поручению главы государства профильными органами ведётся работа по принятию дополнительных мер поддержки МСБ, как отсрочка отдельных налогов и платежей по кредитам, приостановка принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности и так далее. Для нас важно, чтобы город как можно скорее вернулся к прежнему ритму жизни, создать удобства и обеспечить безопасность как для горожан, так и для ведения бизнеса. Необходимо понимать, что всего этого можно достичь при строгом соблюдении санитарных норм. При соблюдении всеми дисциплины - можно обойтись без введения жестких карантинных мер", - написал аким столицы.

По состоянию на 23.59 1 апреля в Казахстане зарегистрирован 248 931 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2077 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтвержден 248 931 случай, из них в Нур-Султане - 31 533 (+427).

За два месяца от КВИ в Казахстане вакцинировано менее 0,1% населения.

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