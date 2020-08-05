В столице выявили 18 нарушений режима карантина за сутки

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Нур-Султане выявлены 18 субъектов предпринимательства, нарушающих режим карантина. Среди них увеселительные заведения, сауны, магазины, лото-клуб, кальян-бар и автомойка, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает официальный сайт акимата, материалы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия процессуального решения.

В ходе проверки 3 августа, около 24.00, по улице Сарайшык работал лото-клуб. В игорном заведении, несмотря на карантинные меры, принимали ставки от посетителей.

Также мобильная группа ночью в сауне по улице Еркокше выявила шесть человек, проводивших свой досуг, игнорируя требования режима карантина.

Этой же ночью работала автомойка по улице Абылайхана. Администратор, находясь на рабочем месте, допустил обслуживание машин.

Также были проверены точки общественного питания. Выявлены два кафе быстрого питания, работавшие ночью и принимавшие посетителей.

Мобильные группы в числе полицейских, эпидемиологов, волонтеров, представителей местных исполнительных органов продолжают работу по выявлению нарушений карантинного режима. В ходе проверок полицейские заходят в увеселительные заведения, объекты общественного питания, сауны, бани, предупреждая владельцев о действующих карантинных мерах, а также выявляют факты нарушения", - говорится в сообщении департамента полиции

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1158 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 555 без клинических проявлений. Всего в стране выявлено 93 820 заболевших. За сутки 2621 человек выздоровел от КВИ. Итого в стране 65 132 человека выздоровевших от коронавируса. За период с 27 июля по 2 августа 2020 года в Казахстане от коронавируса скончались 265 человек.

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