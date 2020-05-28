В суд передано два дела по фактам нарушения требований карантина объектами общественного питания в Алматы

Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на брифинге для СМИ рассказал о мерах по стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и отметил необходимость соблюдения правил санитарной безопасности, передает Kazakhstan Today.

По словам Сагинтаева, самоизоляция населения и карантинные меры в период чрезвычайного положения позволили предотвратить массовое заражение населения, соответственно, тяжелых последствий для большинства горожан. Он объяснил, что ношение защитных масок на улице рекомендовано для того, чтобы снизить риск инфицирования.

Маска защищает от случайного прикосновения к лицу, так как на руках может быть вирус. По данным ВОЗ, человек в среднем 3-5 раз за минуту может трогать лицо, не контролируя этот процесс, не осознавая, что при загрязненных руках повышает риск инфицирования. Обязательное ношение защитных масок для населения показано всем при нахождении в закрытых помещениях, где трудно поддерживать социальную дистанцию - в аптеках, магазинах, офисах, медорганизациях, ЦОНах и транспорте; при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19; лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией", - напомнил аким.

Он отметил, что каждый день мобильными группами в составе специалистов районных управлений департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы проводится мониторинг на объектах по выявлению нарушений карантина. За несоблюдение требований карантина - отсутствие масок, санитайзеров, несоблюдение социальной дистанции на объектах продовольственной торговли - наложено 69 административных штрафов , составлено два административных протокола на объект общественного питания, которые переданы в суд.

Напомним, запуск непродовольственных магазинов осуществляется после прохождения оценки готовности объектов, проводимой рабочей группой из числа сотрудников акимата, СЭС, РПП "Атамекен". На сегодняшний день разработаны и утверждены главным государственным санитарным врачом Алматы инструкции о работе объектов предпринимательства в период карантина. Кроме того, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил контролируется мониторинговыми группами при выборочной проверке ТРЦ. Ответственность несет администрация торгово-развлекательного центра.

Рейдовые мероприятия с участием санэпидемиологов и полицейских начались 22 мая и будут проводиться на постоянной основе", - сказал аким.

Напомним, на сегодняшний день в Алматы выявлено 2353 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 1330 человек уже выздоровели, 10 - скончались. По последим данным, в стране зарегистрировано 9304 случая инфицирования коронаврусом , выздоровело 4613 человек, скончались 37.

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