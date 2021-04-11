НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ - В ТРЦ Нур-Султана началась вакцинация против коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В столичном ТРЦ "Mega Silk Way" началась вакцинация против коронавируса. Первый компонент вакцины получили сотрудники ТРЦ - арендаторы бутиков, продавцы и персонал центра, сообщили в акимате Нур-Султана.

Кроме того, вакцинация населения против коронавируса по предварительной записи проводится в организациях медико-санитарной помощи: поликлиниках, центрах семейного здоровья, врачебных амбулаториях и т.д. По поручению акима столицы Алтая Кульгинова количество прививочных пунктов увеличено с 36 до 100. График их работы продлен с 08.00 до ноля часов. Записаться на получение вакцины можно через мобильное приложение egov либо, позвонив в колл-центр города по номеру 109.

Сегодня в тестовом режиме мы начали вакцинировать работников ТРЦ. Это примерно 100 человек. Перед вакцинацией все они проходят обязательный медосмотр врачей. Для этого на месте в ТРЦ дежурят бригады. Те, кто допускается к прививке, будут вакцинированы", - сказала заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Алия Рустемова.

Она также рассказала, когда в ТРЦ начнётся массовая вакцинация горожан.

Так как сегодня ТРЦ по постановлению городского санврача закрыт для посещения, уже в понедельник прививочный центр, расположенный в ТРЦ, начнёт вакцинировать и наших жителей, посетителей центра", - сообщила она.

В настоящее время в столице имеется достаточное количество доз вакцин. До конца апреля в Нур-Султан прибудет более 250 тысяч доз. В целом каждую неделю на склады управления здравоохранения поступает новая партия "Спутник V".

По состоянию на сегодня против коронавирусной инфекции прививки получили свыше 26 тысяч человек.

При необходимости пункты для вакцинации населения будут открыты в ряде ТРЦ и гостиничных комплексах", - отметили в акимате.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства