В Туркестане полицейские остановили пышный той

Как сообщает Polisia.kz, с организаторами и участниками мероприятия полицейские провели разъяснительные беседы и распустили гостей по домам.
В отношении администратора заведения и организатора свадьбы полицейские составили административный протокол по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов). Собранные материалы направили в соответствующие органы для принятия законного решения.
Ранее стало известно, что нарушителей карантина в Нур-Султане оштрафовали на 15 миллионов тенге.
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