В Туркестане полицейские остановили пышный той

Туркестан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудники МПС УП Туркестана выявили факт нарушения карантинных мер. Во время рейдов в ходе проверки ресторанов, кафе и других мест массового скопления людей, в одном из заведений полицейские остановили проведение свадьбы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , с организаторами и участниками мероприятия полицейские провели разъяснительные беседы и распустили гостей по домам.

В отношении администратора заведения и организатора свадьбы полицейские составили административный протокол по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов). Собранные материалы направили в соответствующие органы для принятия законного решения.

Ранее стало известно, что нарушителей карантина в Нур-Султане оштрафовали на 15 миллионов тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства