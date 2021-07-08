В Туркестане рынкам запретили работать по выходным

ТУРКЕСТАН. 7 ИЮЛЯ - В Туркестанской области в целях усиления карантинных требований запретили работу открытых рынков по воскресеньям, а крытых - по субботам и воскресеньям. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Аскар Искаков, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По постановлению главного санитарного врача области, до стабилизации эпидемиологической ситуации на территории области будут ужесточены карантин и ограничительные меры, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

На основании постановления запрещается проведение массовых и семейных, а также иных массовых мероприятий, в том числе по месту жительства (на дому). Временно прекращается деятельность развлекательных объектов (ночные игровые клубы, караоке, букмекерские конторы, детские игровые площадки в закрытых помещениях, батут и аттракционы). Запрещается деятельность объектов, не участвующих в проекте Ashyq: Домов культуры, театров, кинотеатров, концертных залов, филармонии, межобластных нерегулярных перевозок, районных, городских нерегулярных перевозок, бильярдных, компьютерных клубов, боулингов, цирка, банкетных залов", - сказал Аскар Искаков.

С соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и усиленного дезинфекционного режима допускается деятельность следующих объектов: торговых объектов, в том числе киосков по продаже выпечки, фастфуда, мягкого мороженого, напитков с 09.00 до 22.00 с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом. Работники сферы услуг, органы квазигосударственного сектора, национальные компании, вахтовые работники, в крупных организованных коллективах, согласно штатному расписанию, не менее 80% работников работают дистанционно, а 20% - в дневном режиме. Всем сотрудникам, получившим полный курс вакцинации против COVID-19 и заболевшим COVID-19 за последние 3 месяца, разрешается работать в учреждении.

По состоянию на 23.59 6 июля в Казахстане подтвержден 442 291 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2711 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Туркестанской области - 42.

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