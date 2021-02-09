В Туркестанской области 15 февраля начнут использовать казахстанскую вакцину от COVID-19

Туркестан. 8 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области с 15 февраля начнут поэтапно прививать граждан вакциной QazCovid-In, произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, передает Kazakhstan Today.

На сегодня в регионе против COVID-19 привиты более 800 медицинских работников. В области вакцинация против коронавируса проводится в 20 поликлиниках. Для хранения вакцин в регионе достаточно специальных морозильных камер. Вакцинированные граждане чувствуют себя хорошо, случаев госпитализации не зарегистрировано.

Вакцинация против коронавируса проводится в обязательном порядке в два этапа в течение 21 дня. Первый компонент дает кратковременный защитный эффект из-за выработки небольшого количества антител. Второй компонент усиливает действие первой вакцины, и количество антител в организме человека увеличивается.

Вакцина "Sputnik V" не вводится детям в возрасте до 18 лет. Получить ее могут совершеннолетние граждане до 60 лет.

Вакцинация в Казахстане является добровольной. Согласно 77 статье Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с информированного согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено, любые притеснения будут являться незаконными. На момент вакцинации граждане проходят полное медицинское обследование и следующие три дня находятся под наблюдением врачей.

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