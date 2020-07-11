Туркестан. 10 июля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области 5 врачей умерли от пневмонии, передает Kazakhstan Today.

Труд врачей, которые делают все возможное, чтобы помочь пациентам в трудную минуту, неоценим. И за это я им благодарен. К сожалению, есть врачи, которые умерли во время эпидемии. Наша обязанность - оказать надлежащую помощь их семьям", - сказал на онлайн-брифинге в Региональной службе центральных коммуникаций аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

По его словам, в Туркестанской области коронавирусной инфекцией заразились 132 медицинских работника, из них 24 выздоровели. К сожалению, 5 врачей умерли от пневмонии.

Семьям врачей, умершим от COVID-19, выплатят компенсацию", - сообщил Шукеев.

Напомним, в Туркестанской области 17 368 медицинским сотрудникам, привлеченным к противоэпидемическим мероприятиям в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, за март - июнь по трем группам риска заражения была выплачена надбавка в размере 2867,1 млн тенге.

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