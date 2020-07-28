В Туркестанской области приостановили работу объектов предпринимательства

Туркестан. 27 июля. Kazakhstan Today - За нарушение карантинного режима в Туркестанской области приостановили деятельность ряда объектов предпринимательства, передает Kazakhstan Today.

В целях профилактики коронавирусной инфекции в выходные дни специальные мобильные группы провели мониторинг объектов, деятельность которых осуществляется в период карантинного режима. Из 1328 объектов, проверенных группой, более 200 нарушили карантинные требования. В результате составлены протоколы и наложены штрафы в размере 230 МРП. В целом составлено 183 протокола об административных правонарушениях.

В ходе рейда были выявлены и приостановлены в семейные и праздничные мероприятия. По данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области, такие факты установлены в селе Турбат Казыгуртского района, в селе Загамбар Толебийского района, в Сайрамском районе и Арыси, в сельском округе Биртилек Келесского района и в населенном пункте Жолбасшы.

В отношении лиц, проводивших свадебные мероприятия во время карантина, составлен протокол об административном правонарушении и наложен штраф в размере 30 МРП. Кроме того, в Толебийском районе четыре места отдыха оштрафованы за нарушение карантинного режима.

По словам специалистов, на территории области выявлен ряд недостатков в период карантинного режима. К примеру, жители нарушают требования в части ношения масок, а на некоторых объектах не проводится ежедневная дезинфекция.

Помимо этого, несмотря на постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области, некоторые объекты продолжали функционировать и не подчинялись временным ограничительным мерам.

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