В Туркестанской области продавали лекарств по завышенным ценам

Туркестан. 31 июля. Kazakhstan Today -Полицейские департамента полиции Туркестанской области продолжают рейдовые и профилактические мероприятий по выявлению фактов незаконной реализации гражданами и аптеками лекарственных препаратов и медицинских изделий, пользующихся повышенным спросом в период карантина, по завышенным ценам, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , факт продажи лекарств по необоснованно завышенной цене полицейские выявили в одной из аптек Созакского района Туркестанской области. В полицию поступило сообщение, что в аптеке поселка Кумкент реализовывают лекарства по завышенным ценам. С целью проверки, на место выехала мобильная группа в составе сотрудников полиции и представителей других заинтересованных органов.

Сотрудниками Созакского РОП установлено, что продавец аптеки продала одному из посетителей 10 штук "Терафлю", пять ампул "Цефозалина" и пять медицинских шприцов на сумму свыше 4000 тенге, почти в два раза дороже установленной цены.

Собранные материалы по этому факту направили в фармакологический комитет Министерства здравоохранения РК по Туркестанской области для принятия законного решения.

Всего за время карантина сотрудниками оперативных подразделений и местной полицейской службы ДП Туркестанской области выявлено 52 факта незаконной реализации лекарства и медицинских средств по завышенным ценам.

В ходе проверок в Казахстане выявлено 650 аптек, продающих лекарства по завышенным ценам.

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