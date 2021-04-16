В Туркестанской области продлили карантин

ТУРКЕСТАН. 15 АПРЕЛЯ - Главный государственный санитарный врач Туркестанской области Нурбек Нышанов 14 апреля подписал постановление №8 "О продлении карантина и ограничительных мер на территории Туркестанской области", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Продлить карантин и ограничительные мероприятия на территории Туркестанской области до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Запрещены:

проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивных, развлекательных культурно-массовых мероприятий, форумов, конференций, выставок и т.д.);

деятельность развлекательных учреждений (бильярд, боулинг, ночные клубы, компьютерные клубы, караоке, батутов и другие), букмекерских контор;

деятельность детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях);

деятельность городских, общественных пляжей, аквапарков.

Обучение в организациях образования будет проводиться дистанционно, в том числе дистанционное проведение всех видов оценки знаний.

Разрешено посещение парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции.

Лицам старше 65 лет не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости.

Запрещено проведение зрелищных, массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий связанных с массовым скоплением людей по месту жительства (дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар, ауыз ашар, поминок и др.). При проведении погребальных мероприятий допускается скопление до 30 человек (членов семьи) с соблюдением дистанции не менее 2 метров.

Требуется соблюдение режима ношения маски и социальной дистанции не менее 1,5-2 метров на территории области. Жители и гости области обязаны постоянно носить маску, особенно в общественном транспорте, в общественных местах (помещениях, предприятиях, учреждениях, рынках, объектах торговли и т.д.), в общественных местах на открытом воздухе.

Деятельность АО "Казпочта" - с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом, в штатном режиме. Организация работы ЦОНов (в том цисле спецЦОНы) с 09.00 до 18.00 в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан.

Деятельность субъектов финансового рынка - с ограничениями по времени и численности в соответствии с актом Национального банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом.

Деятельность продовольственных и непродовольственных открытых и крытых рынков ограничена в будние дни (понедельник - пятница) временем с 09.00 до 19.00, в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни - с 09.00 до 17.00, заполняемостью не более 30%, 4 квадратных метров на 1 посетителя.

Деятельность торговых развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей ограничивается в будние и выходные дни с 09.00 до 21.00 (заполняемостью не более 30%, 4 квадратных метров на 1 посетителя); продовольственных гипермаркетов, супермаркетов, мини-маркетов, магазинов у дома - с 09.00 до 23.00.

Объекты общественного питания могут работать с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом, на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале заполняемости до 50%, но не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров от крайних соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, в будние и выходные дни с 09.00 до 22.00, за исключением объектов общественного питания, работающих в режиме доставки и на вынос.

Салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги (4 квадратных метра на одного посетителя, по предварительной записи, завести журнал заказов, пронумеровать и прошнуровать журнал записи), с 09.00 до 21.00.

Деятельность детских дошкольных учреждений разрешена без проведения мероприятий с объединением групп, без допуска родителей и сопровождающих лиц; детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров - при заполняемости группы не более 5 человек, по предварительной записи (завести журнал заказов, пронумеровать и прошнуровать журнал) в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 18.00 часов, с приостановлением деятельности в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни.

Постановление вступает в силу с ноля часов 16 апреля 2021 года. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь





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