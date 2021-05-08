В Туркестанской области церквям и мечетям разрешили возобновить деятельность

ТУРКЕСТАН. 7 МАЯ - В Туркестанской области ослабили карантин, разрешив работу религиозных объектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главный санитарный врач Туркестанской области Нурбек Нышкнов подписал постановление, согласно которому религиозным объектам региона разрешается возобновить деятельность.

Так церквям, мечетям, синагогам и прочим религиозным объектам разрешено работать индивидуально из расчета не менее 4 квадратных метров на человека без коллективных богослужений и массовых мероприятий.

Согласно документу, проведение коллективных религиозных мероприятий разрешается на открытом воздухе на территориях религиозных объектов при соблюдении саннорм.

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