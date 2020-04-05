В Туркестанской области зарегистрирован летальный исход от коронавируса, всего в Казахстане 500 заболевших

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрирован еще один летальный случай от коронавирусной инфекции, общее число заболевших достигло 500, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрирован один летальный случай в Туркестанской области от коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

По состоянию на 09.15 4 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Алматы - 16, в Атырауской области - 2, в Северо-Казахстанской области - 7, в Жамбылской области - 1, в Шымкенте - 1, в Туркестанской области - 4, в Мангистауской области - 1, в Карагандинской области - 4.

Всего в стране подтверждено 500 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане - 202, в Алматы - 109, Кызылординской области - 26, Карагандинской области - 26, СКО - 25, Туркестанской области - 23, Атырауской области - 22, Акмолинской области - 19, Шымкенте - 12, Алматинской области - 9, Жамбылской области - 9, Актюбинской области - 7, ВКО - 4, ЗКО - 2, Мангистауской области - 3, Павлодарской области - 1, Костанайской области - 1.

По данным ВОЗ, на утро 4 апреля в мире зарегистрировано 1 099 998 (+83 088 за сутки) инфицированных. Погибших 59 181 (+5970) человек, выздоровевших 228 923 (+15 932) человек.

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