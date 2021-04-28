В Турции введут локдаун из-за ситуации с COVID-19

АНКАРА. 27 АПРЕЛЯ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о локдауне с 29 апреля до 17 мая из-за ситуации с COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

16 апреля суточный прирост случаев коронавируса в республике стал рекордным с начала пандемии - 63 082. А 21 апреля зарегистрировали максимум смертей за сутки - 362, сообщает РИА "Новости".

По принятым мерам мы начали получать результаты. Чтобы после Рамадана мы смогли вернуться к нормальной жизни, нам нужно снизить число новых случаев до пяти тысяч в сутки. Иначе мы не сможем вернуться к туристической деятельности", - заявил Эрдоган в телеобращении после заседания кабинета министров.

По словам президента, поездки между городами будут возможны только по разрешению, локдаун затронет и отели.

Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен", - пояснил глава государства.

В конце марта из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецкой провинции - в том числе и в Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле - вновь ввели комендантский час по выходным (с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника). Кроме того, во время священного для мусульман месяца Рамадан, с 13 апреля до 12 мая, кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос.

Позднее Эрдоган заявил об ужесточении мер, в частности об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа - теперь он длится с 19.00 до 05.00.

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