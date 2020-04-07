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В тяжелом состоянии находятся 16 заболевших коронавирусом в РК

06.04.2020, 16:20 6724
Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала о текущей ситуации с коронавирусом в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 

85% случаев приходится на лёгкую степень и бессимптомное течение болезни, 11,5% случаев расценивается как средней степени тяжести. У 16 пациентов сегодня состояние оценивается как тяжелое", - сообщила Айжан Есмагамбетова.

 
Она также отметила, что в РК зарегистрировано более 17 000 контактных лиц, из них более 10 000 находится на домашнем карантине.
 

Введённые карантинно-ограничительные мероприятия снижают темпы распространения инфекции. Например, в Нур-Султане и Алматы можно говорить об эффективности введённых ограничительных мероприятий. В Нур-Султане с 27 марта отмечается снижение темпа прироста в случаях с ежесуточных 60 случаев до 0, в Алматы ежедневный прирост в среднем колеблется от 15 до 6 случаев. Прирост заболеваемости по республике не превышает 10-11%", - уточнила Есмагамбетова.

 
По ее мнению, высокий прирост заболеваемости в Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской Атырауской областях говорит о необходимости введения дополнительных ограничительных карантинных мероприятий и жесткого соблюдения уже введённых карантинных ограничительных мер.
 
 

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