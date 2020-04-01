В столице в тяжелом состоянии находятся шесть заболевших COVID-19

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Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - Глава управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала о состоянии больных коронавирусной инфекцией в столице, передает Kazakhstan Today.

По словам Сауле Кисиковой, в Нур-Султане на сегодняшний день зарегистрировано 175 заболевших коронавирусной инфекцией. 45% заболевших - мужчины, 55% - женщины. Большая часть заболевших (45%) - в возрасте от 30 до 49 лет, 27% - от 18 до 29 лет и 10% - старше 60 лет.

У шести человек состояние стабильно тяжелое. Двое находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Остальные продолжают получать лечение, их состояние удовлетворительное", - сказала она.

Кисикова отметила, что 107 из 175 случаев выявлено у тех, кто ранее был изолирован в стационарах или находился на домашнем карантине. В среднем на один случай заражения коронавирусной инфекцией приходится 9-10 контактных лиц.

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