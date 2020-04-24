В УОЗ Алматы прокомментировали смерть женщины от коронавируса

Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - В управлении общественного здравоохранения Алматы прокомментировали смерть женщины от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

По информации ведомства, у 56-летней пациентки КВИ была выявлена 17 апреля.

Также имелись сопутствующие заболевания: хроническая болезнь почек, хрониодиализ, ренальная анемия, системная красная волчанка с хроническим течением, сахарный диабет, двусторонняя полисегментарная пневмония", - уточнили в УОЗ.

Сообщается, что 22 апреля в связи с неэффективностью проводимой неинвазивной искусственной вентиляции легких женщина была переведена на инвазивную ИВЛ. Также она получила программный сеанс гемодиализа.

Сегодня, несмотря на проводимую терапию, нарастали симптомы полиорганной недостаточности, в 06.30 произошла остановка кровообращения. Реанимационные мероприятия, проводимые в течение 30 минут, оказались безуспешными. В 07.00 врачи констатировали биологическую смерть", - рассказали в управлении.

Заключительный диагноз: подтвержденный COVID-19, тяжелое течение и сопутствующие вышеперечисленные заболевания.

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