В УОЗ Алматы прокомментировали смерть женщины от коронавируса

По информации ведомства, у 56-летней пациентки КВИ была выявлена 17 апреля.
Также имелись сопутствующие заболевания: хроническая болезнь почек, хрониодиализ, ренальная анемия, системная красная волчанка с хроническим течением, сахарный диабет, двусторонняя полисегментарная пневмония", - уточнили в УОЗ.
Сообщается, что 22 апреля в связи с неэффективностью проводимой неинвазивной искусственной вентиляции легких женщина была переведена на инвазивную ИВЛ. Также она получила программный сеанс гемодиализа.
Сегодня, несмотря на проводимую терапию, нарастали симптомы полиорганной недостаточности, в 06.30 произошла остановка кровообращения. Реанимационные мероприятия, проводимые в течение 30 минут, оказались безуспешными. В 07.00 врачи констатировали биологическую смерть", - рассказали в управлении.
Заключительный диагноз: подтвержденный COVID-19, тяжелое течение и сопутствующие вышеперечисленные заболевания.
Напомним, что в Казахстане от коронавируса скончались 20 человек. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 2191 случай заражения. 536 человек выздоровели.
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