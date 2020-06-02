Шымкент. 1 июня. Kazakhstan Today - В управлении здравоохранения Шымкента рассказали о погибшем от коронавируса пациенте, передает Kazakhstan Today.

Больной 1959 года рождения, житель Енбекшинского района. 19 мая доставлен в городскую инфекционную больницу. Позже был переведён в реанимационное отделение и подключён к аппарату ИВЛ. Сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия 3-й степени, группа очень высокого риска, сахарный диабет 2-го типа в стадии декомпенсации, ожирение 2-й степени. Также причиной смерти больного является осложнение тромбоэмболии легочной артерии", - сообщили в управлении здравоохранения.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 30 мая, в 22.10, пациент скончался. У контактировавших с ним родственников выявлен COVID-19. Проводится лечение.

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