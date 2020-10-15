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В Уральске на карантин закрыли дежурный класс

14.10.2020 8614
В Уральске на карантин закрыли дежурный класс
Уральск. 14 октября. Kazakhstan Today - Дежурный класс в СОШ №6 закрыли на карантин в Уральске из-за выявленного случая коронавируса у одного из учеников, передает Kazakhstan Today. 
 
Закрытие дежурного класса на карантин прокомментировали в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, сообщает "Уральская неделя".
 

Ребёнок обследован как контактный у ранее выявленного случая (деда). На данный момент ребёнок находится дома, течение болезни бессимптомное. В школе проведена дезинфекционная работа, по постановлению главного санврача Уральска от 8 октября. С 9 октября закрыли класс на карантин. Обследованы все контактные 14 учеников и 2 учителя, результат у всех отрицательный", - сообщили в ведомстве.

 
На вопрос о том, почему о закрытии класса на карантин не сообщили ранее, в ведомстве ответа не дали.
 
В ЗКО зарегистрировано 6894 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 6765 человек, летальных - 110 случаев. 
 

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