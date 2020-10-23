В Уральске пожилым людям ограничили выход из дома

Уральск. 22 октября. Kazakhstan Today - В Уральске ввели дополнительные ограничительные меры, передает Kazakhstan Today.

Главный санитарный врач города Уральска подписал новое постановление об усилении ограничительных мер с целью недопущения распространения COVID-19.

Так, согласно постановлению, в областном центре ЗКО вводятся следующие ограничения:

- ограничен выход на улицу без крайней необходимости лицам старше 65 лет;

- запрещено проведение сельскохозяйственных, продовольственных ярмарок в воскресные дни;

- приостановлена работа общественного транспорта в воскресные дни.

Кроме того, акиму Уральска поручено ликвидировать стихийные рынки города.

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