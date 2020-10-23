В Уральске пожилым людям ограничили выход из дома

Главный санитарный врач города Уральска подписал новое постановление об усилении ограничительных мер с целью недопущения распространения COVID-19.
Так, согласно постановлению, в областном центре ЗКО вводятся следующие ограничения:
- ограничен выход на улицу без крайней необходимости лицам старше 65 лет;
- запрещено проведение сельскохозяйственных, продовольственных ярмарок в воскресные дни;
- приостановлена работа общественного транспорта в воскресные дни.
Кроме того, акиму Уральска поручено ликвидировать стихийные рынки города.
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