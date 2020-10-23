Система Orphus

В Уральске пожилым людям ограничили выход из дома

22.10.2020 11773
В Уральске пожилым людям ограничили выход из дома
Уральск. 22 октября. Kazakhstan Today - В Уральске ввели дополнительные ограничительные меры, передает Kazakhstan Today.
 
Главный санитарный врач города Уральска подписал новое постановление об усилении ограничительных мер с целью недопущения распространения COVID-19.
 
Так, согласно постановлению, в областном центре ЗКО вводятся следующие ограничения:
 
 - ограничен выход на улицу без крайней необходимости лицам старше 65 лет;
 
 - запрещено проведение сельскохозяйственных, продовольственных ярмарок в воскресные дни;
 
 - приостановлена работа общественного транспорта в воскресные дни.
 
Кроме того, акиму Уральска поручено ликвидировать стихийные рынки города.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая