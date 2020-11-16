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В Уральске участники торжества пытались убежать от полицейских

15.11.2020 9451
В Уральске участники торжества пытались убежать от полицейских
Уральск. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Уральске продолжается мониторинг по выявлению нарушителей карантина. В состав специальной мониторинговой группы вошли сотрудники акимата и полицейские, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", 14 ноября удалось выявить пять нарушений требований ограничительных мер.
 

Выявлен один факт работы объекта общественного питания, два факта отсутствие термометрии и несоблюдение дистанции в магазинах, два факта проведения мероприятий с массовым скоплением людей", - рассказал руководитель отдела акимата Уральска Аслан Жармуханов.

 
К примеру, в ресторане "Айбат" горожане отмечали семейное торжество. Всего отметить праздник собралось около 60 человек. Но при появлении проверяющих гости в спешке начали покидать ресторан.
 
Еще один случай нарушения карантина был зафиксирован в коттедже по адресу, где отмечали торжество 30 человек.
 

Мы зафиксировали все нарушения карантинных мер. Собранный материал будет передан в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующего решения", - отметил Аслан Жармуханов.

 
 
Напомним, в Павлодаре посетители бара пять часов прятались от полицейских.
 

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