В Уральске участники торжества пытались убежать от полицейских

Уральск. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Уральске продолжается мониторинг по выявлению нарушителей карантина. В состав специальной мониторинговой группы вошли сотрудники акимата и полицейские, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", 14 ноября удалось выявить пять нарушений требований ограничительных мер.

Выявлен один факт работы объекта общественного питания, два факта отсутствие термометрии и несоблюдение дистанции в магазинах, два факта проведения мероприятий с массовым скоплением людей", - рассказал руководитель отдела акимата Уральска Аслан Жармуханов.

К примеру, в ресторане "Айбат" горожане отмечали семейное торжество. Всего отметить праздник собралось около 60 человек. Но при появлении проверяющих гости в спешке начали покидать ресторан.

Еще один случай нарушения карантина был зафиксирован в коттедже по адресу, где отмечали торжество 30 человек.

Мы зафиксировали все нарушения карантинных мер. Собранный материал будет передан в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующего решения", - отметил Аслан Жармуханов.

Напомним, в Павлодаре посетители бара пять часов прятались от полицейских.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства