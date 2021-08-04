В Великобритании найдены планы по отказу в медпомощи пожилым на случай пандемии

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ЛОНДОН. 3 АВГУСТА - Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) составила секретный план по отказу в медпомощи пожилым людям в возрасте старше 70 лет на случай пандемии. Об этом сообщает The Daily Telegraph, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ передал журналистам доктор Муса Куреши, который получил его от правительства по официальному запросу, сообщает Lenta.ru

Секретные документы говорят о том, что NHS предлагало сортировать пациентов по "вероятности выживания", а не по "необходимости медицинской помощи", пишет издание.

Эта стратегия была разработана ещё в 2016 году, в рамках планирования на случай пандемии. Целью стратегии было предотвращение переполнения госпиталей. Согласно ей, в случае начала "масштабной" эпидемии гриппа министр здравоохранения мог дать врачам право на приоритет одних пациентов над другими или даже на отказ от лечения.

При этом в правительстве Великобритании не раз заявляли о том, что дома престарелых не были брошены на произвол судьбы, однако множество фактов говорит об обратном, отмечает издание. За всё время пандемии коронавируса в домах престарелых Англии и Уэльса скончалось более 42 тыс. человек. Ранее стало известно, что NHS проинструктировали дома престарелых "не реанимировать" своих пациентов во избежание заполнения коек в больницах, пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на собственное расследование. Бывший главный советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс говорил, что далеко не все больные коронавирусом получили лечение, пишет russian.rt.com

План предписывает медперсоналу в больницах отказывать престарелым британцам не только в медицинской помощи, но и в уходе. Представитель NHS заявил, что эти инструкции были разработаны на случай гипотетической чрезвычайной ситуации. По его словам, они не использовались как основа для политики реагирования на распространение COVID-19.

В том же документе врачам предлагалось отключать недоношенных детей от аппаратов жизнеобеспечения, если их будет не хватать для помощи инфицированным пациентам. Доктор Куреши, по чьей инициативе были обнародованы планы правительства, заявил, что "трусливые политики просто переложили ответственность на врачей".

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