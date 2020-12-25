В Великобритании выявили еще один новый штамм коронавируса

Лондон. 24 декабря. Kazakhstan Today - Еще один новый штамм коронавируса обнаружен на территории Великобритании. Об этом сообщил, выступая в среду на пресс-конференции, министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок, передает Kazakhstan Today.

Он был завезен из ЮАР, пишет ТАСС

Мы выявили два случая еще одной новой разновидности коронавируса в Великобритании. В обоих случаях речь идет о людях, которые в последние несколько недель приехали из ЮАР. Мы чрезвычайно благодарны правительству ЮАР за научную строгость и открытость, с которыми оно действовало, равно как и мы, когда обнаружили новый вариант коронавируса", - отметил он.

Хэнкок добавил, что теперь жители королевства, вернувшиеся недавно из ЮАР, должны будут провести в самоизоляции 10 дней.

Этот новый южноафриканский вариант вызывает серьезные опасения, поскольку он быстрее передается и, вероятно, сильнее мутирует, чем тот штамм, который был ранее обнаружен в Великобритании", - уточнил глава британского Минздрава. Он подчеркнул, что выявленную разновидность исследуют эксперты из лаборатории в Портон-Дауне.

Напомним, что еще об одном новом варианте коронавируса 14 декабря сообщил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок. Новая мутация коронавируса, выявленная в Британии, на 70% более заразная, чем первоначальный вариант.

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